شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى القرن.. تعرف على موعد تحرّك الأهلى لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحرك فريق الأهلي من فندق إقامته بالتجمع الخامس في السادسة والنصف مُتجهاً لإستاد القاهرة لخوض مباراة الزمالك المُقرر لها التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتناول لاعبو الفريق وجبة الغذاء بالفندق منذ قليل قبل الخلود للراحة في غرفهم الخاصة ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة خفيفة عبارة عن كيك وشاي الساعة 5.30 قبل عقد أخر محاضرة السادسة مساءً والتي سيتم خلالها إعلان تشكيل الأهلي إستعداداً للمباراة المرتقبة.

فيما بعثت جماهير جنوب أفريقيا برسالة دعم قوية لبيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق الأحمر أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا وتداول رواد مواقع التوال الاجتماعى صوراً للجماهير الجنوب أفريقية تدعم موسيمانى بقميص الأهلى.