شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سجل مشاركات إسلام جابر مع الزمالك قبل القمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات إسلام جابر، لاعب الزمالك، قريبًا من المشاركة فى المباراة المرتقبة لفريقه أمام الأهلى، المقرر إقامتها بين القطبين فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى يجمع لأول مرة فى تاريخ نهائى البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، وذلك لتعويض غيابات الأبيض عن هذه المباراة، بعدما تأكد غياب الثلاثى عبد الله جمعة، الظهير الإيسر للفريق، ويوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الفريق، بالإضافة إلى محمود الونش، مدافع الفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، لذا يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لأبناء ميت عقبة، الدفع بإسلام جابر، فى الجبهة اليسرى لتعويض غياب عبد الله جمعة، خاصة أن الأبيض يفقد أيضًا جهود محمد عبد الشافى، الظهير الإيسر للفريق، للإصابة.

ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية سجل مشاركات إسلام جابر مع الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة الإفريقية..

شارك إسلام جابر مع الزمالك فى 5 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وجاءت بداية مشاركاته أمام زيسكو يونايتد الزامبى، فى إطار منافسات دور المجموعات من البطولة الإفريقية، حيث شارك لمدة 7 دقائق فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ثم شارك لمدة دقيقة واحدة فقط فى مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد فى دور المجموعات، وانتهت المباراة لصالح الأبيض بهدفين دون رد.

ثم جاءت مشاركات إسلام جابر مع الزمالك الأساسية بداية من مباراة الفريق أمام أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين وشارك خلالها إسلام جابر لمدة 90 دقيقة.

وتلاها مشاركته أساسيًا أمام الرجاء المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، فى الدار البيضاء.

وأخيرًا شارك أساسيًا فى مباراة الإياب أمام الرجاء المغربى، والتى انتهت لصالح الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحصل خلالها على إنذار.

- مشاركات إسلام جابر مع الزمالك محليا

فيما شارك إسلام جابر مع الزمالك فى 19 مباراة بالدورى الممتاز خلال الموسم المنقضى، صنع خلالهم هدفين، فيما شارك أيضًا فى مباراتين فى كأس مصر.