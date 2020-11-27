مفاجأة.. إبراهيم نور الدين يدير نهائى القرن بين الأهلى والزمالك فى هذه الحالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إبراهيم نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الأهلى و الزمالك في التاسعة من مساء اليوم !! .. خبر قد يتحقق، ويصبح حقيقة، حال إصابة الجزائرى مصطفى غربال، حكم لقاء نهائى القرن، الليلة، وذلك ، بعد قرار إسناد مهمة الحكم الرابع الى إبراهيم نور الدين فى المباراة المرتقبة .
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع في مباراة اليوم بدلا من رضوان جيد، الذى أصيب بفيروس كورونا ، ووفقا لقرارات الكاف ولوائحه ، فإن الحكم الرابع في أي مباراة يحل محل حكم الساحة حال تعرضه للإصابة او تعرضه لظروف تمنعه من إدارة المباراة ، وبالتالي فإن تعرض غربال لأى ظرف طارئ قد يجعل نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الاهلى و الزمالك الليلة .
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، والتى تقام اليوم على ستاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء، فى حدث تاريخى لأول مرة يتحقق فى الكرة المصرية بأن يلتقى الأهلى والزمالك فى المنافسة على اللقب الأفريقى.
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