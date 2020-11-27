شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى القرن.. يخرب بيتك يا مجرم.. ويخرب بيتك يا عارضة.. أفيهات لا تٌنسى لشلبوكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الساحرة المستديرة، مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء اليوم، والتى تقام باستاد القاهرة، ويعلق عليها ، المعلق الكروى مدحت شلبى، ودائما ما يجذب شلبى الجماهير للاستماع إلى تعليقاته على المباريات في ظل الأفيهات التى يخرج بها خلال التعليق، والتي تظل عالقة في أذهان الجماهير، والتى لا يمكن نسيانها.

"يخرب بيتك يا عارضة"، إضافة إلى تعليقه على هدف مؤمن زكريا خلال مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك عندما أحرز الهدف الثالث "يخرب بيتك يا مؤمن"، ولا ينسى أحد تعليقه على الكرة المشتركة بين خالد بيبو وبشير التابعى فى مباراة القمة 2002، إذ قال وقتها: "بيبو وبشير بيبو والجون.. بيبو وبشير بيبو والجون"، وهى المباراة التى انتهت بسداسية للفريق الأحمر، وتحولت إلى افتتاحية على "الدى جى" فى الحفلات والأفراح، كما ابتكر شلبى "إفيه" على لاعب الأهلى عبد الله السعيد عندما أحرز هدف الفراعنة فى مرمى غانا، قائلا: "من جاور السعيد يسعد.. شوف لى شقة جنبك يا عبدالله.. شوف لى شقة جنبك يا ابنى .

وعندما سجل مؤمن زكريا هدف الأهلى الثالث "ع الحلوة والمرة مش كنا متواعدين ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين"، ليرمز إلى الفترة التى لعب فيها مؤمن فى نادى الزمالك قبل العودة للأهلى، وهذه الجملة مطلع أغنية للمطرب الراحل عبد الغنى السيد غناها فى فترة الخمسينات من القرن الماضى.

"وأطلق مدحت شلبى إفيه "الله عليك يا حبيب والديك" للتغنى بمحمد أبو تريكة، و"يخرب بيتك يا مجرم" فى إشارة لأهداف عماد متعب، وشوفلى شقة جنبك لعبد الله السعيد.