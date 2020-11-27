شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى جيبوتى يستقبل محسن صلاح بعد وصوله لرئاسة بعثة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب الى العاصمة الجيبوتية حيث يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي سيواجه فريق ارتا سولار بطل جيبوتي في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة غدا السبت على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية، وكان في استقبال رئيس النادي السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي ووفد من السفارة ورامي ربيع مدرب الفريق.
ورحب السفير بالمهندس محسن صلاح مبديا سعادته بوجود فريق المقاولون في جيبوتي ورافقه حتى الوصول لمقر اقامة البعثة ، ودعا السفير المصري رئيس المقاولون لتناول العشاء مساء اليوم بمقر السفارة.
وضمت قائمة اللاعبين محمود أبو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.
وأدت بعثة المقاولون العرب فى جيبوتى صلاة الجمعة في فندق الإقامة وتواجدت بعثة الازهر الشريف المكونة من 5 شيوخ مقيمين فى دولة جيبوتى ويقومون بتدريس المواد الشرعية والعربية فى مدارس جيبوتى والخطابة فى المساجد وحرصت بعثة الأزهر على التقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفنى واللاعبين، وقام احد شيوخ الازهر بإلقاء خطبة الجمعة والتى كانت عن أداب الإسلام والاقتداء باخلاق وسنة النبى محمد.
ويؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مرانه الأخير على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية استعدادا لمباراة ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التى ستقام الرابعة عصر غدا السبت بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصرى فى جيبوتى يستقبل محسن صلاح بعد وصوله لرئاسة بعثة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.