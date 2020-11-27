إبراهيم نور الدين لن يدير نهائي القرن في حال إصابة غربال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشفت مصادر عن استبعاد الحكم الدولي المغربي، رضوان جيد من مهمة حكم الفار في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتم الاستعانة بالزامبي جاني سيكازوي ليكون حكم فار بعد أن كان حكمًا رابعًا في هذه المواجهة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاستعانة بالحكم المصري إبراهيم نور الدين ليكون حكمًا رابعًا في هذه المواجهة بدل من الحكم الزامبي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ماذا يحدث لو حدثت إصابة لحكم الساحة الجزائري مصطفى غربال أثناء مجريات المباراة، هل يتم الاستعانة بإبراهيم نور الدين ليكون حكمًا رابعًا؟

لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والخاصة بدوري أبطال أفريقيا الجزء الخاص بحكام المباراة وبالتحديد البند 2.5 تؤكد أنه في حال تعرض حكم الساحة للإصابة وكان الحكم البديل (الرابع) من نفس البلد فإن المساعد الأول لحكم الساحة (من بلد محايد) سيكون هو حكم الساحة على أن يكون الحكم الرابع (إبراهيم نور الدين في هذه الحالة) هو المساعد الثاني على أن يكون المساعد الثاني السابق هو المساعد الأول للحكم.

وتنص لائحة الكاف على أنه يجب الاستعانة بحكم من الاتحاد المحلي ليكون حكمًا رابعًا بعد أن تم استخدام الحكم الأول ليكون مساعد ثان لحكم الساحة.