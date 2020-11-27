"مجهول".. مصدر يكشف لمصراوي سبب استبعاد حكم نهائي القرن وكواليس الساعات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر لمصراوي إن سبب استبعاد الحكم المغربي رضوان جيد من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي "غير معروف" .

ويلعب الزمالك مع الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري الأبطال.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الحكم المغربي نتيجة المسحة التي أجراها الحكم وظهرت نتيجتها الأربعاء الماضي جاءت سلبية .

وكشف المصدر أن "جيد" لم تظهر عليه أية أعراض وكانت حالته مستقر حتى مساء أمس الخميس ولم يجر أى مسحات للتأكد من حالته.

وأكد المصدر على أن الحكم جيد خالط طاقم الحكام مشدداً على أنه تغيير الحكم تم ولا يمكن تأكيد إصابته بكورونا.

وقال مصدر مسئول لمصراوي إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر استبعاد الحكم المغربي رضوان جيد من إدارة مباراة نهائي القرن بسبب إصابته بكورونا.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن الكاف قرر استبعاد الحكم بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) واستبدله بالحكم المصري إبراهيم نور الدين .

وكشف المصدر أنه بالتبعية تم إجراء تعديلات بالاستعانة بالحكم إبراهيم نور الدين كحكم رابع على أن ينتقل الحكم الزامبي جاني سيكازوي للتحكيم في غرفة "حكم الفيديو" الفار.