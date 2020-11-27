15 كاميرا و11 محللاً و"تجربة لأول مرة".. تايم سبورت والتليفزيون يحشدان لـ"نهائي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أتم التليفزيون المصري وقناة "تايم سبورتس" استعداداتهما لنقل مباراة "نهائي القرن" بين الزمالك والأهلي التي تقام في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة على كأس أفريقيا.

وكثّف التليفزيون المصري استعداداته خلال الأيام الماضية، لنقل المباراة حتى تخرج بشكل يليق بصورة مصر أمام العالم، خاصة وأن المباراة سيشاهدها الجميع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضا دول العالم من مختلف القارات.

ووفرت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، كافة الإمكانيات الفنية اللازمة؛ لإخراج المباراة وتصويرها، حتى يكون الإخراج عالميًا، حيث كشف مصدر مسؤول بإدارة البرامج الرياضية أن المباراة سيتم بثها بوحدتين hd عاليتي الجودة، كما سيتم تصويرها بـ15 كاميرا لتغطية كافة أرجاء الملعب، ومن بينها كاميرا درون (طائرة)، حتى تعرض شكل ملعب المباراة من أعلى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه تقرر أن يتم تشكيل فريق مخرجين؛ لإخراج المباراة يضم قطب رجب ووليد فاروق وهشام محمد حسن.

وكلف الإعلامي مدحت شلبي للتعليق على مباراة القمة على قناة تايم سبورتس، على أن يعاونه في التعليق الناقد الرياضي حسن المستكاوي؛ للتحليل أولًا بأول لأول مرة عبر القناة، وهى التجربة التي كانت قد قدمتها قناة النيل للرياضة في بداية إنشائها عام 1998 حيث كان يتولي التعليق على المباريات معلقان أو معلق ومحلل.

وينطلق الأستوديو التحليلي للمباراة "ستاد أفريقيا" على قناة تايم سبورتس في تمام الساعة السادسة مساءً، ويقدمه الإعلاميان سيف زاهر وتامر صقر.

ويحلل المباراة 11 محللاً على مدار اليوم وهم: طه إسماعيل، حازم إمام، عماد متعب، محمد أبوالعلا، وليد صلاح الدين، أحمد حسن، محمد زيدان وأسامة نبيه وعبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق، لتحليل أداء حارسي المرمى في المباراة، على أن يتولى أحمد الشناوي وسمير عثمان فقرة التحكيم.

كما تنطلق تغطية القمة عبر البث الفضائي لقناة "ON Time Sports HD" بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا، قبل بدء الأستوديو التحليلي للمباراة عبر البث الأرضي.