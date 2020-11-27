بسبب كورونا يورجن كلوب يعود إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك

لن يكون فريق ميتييلاند الدنماركي مؤهلًا لاستضافة ليفربول الإنجليزي على ملعبه في ختام دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في 5 ديسمبر القادم.

وكشفت صحيفة الميرور البريطانية أن المباراة تم نقلها إلى معقل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وبذلك، سيعود المدير الفني الألماني لليفربول، يورجن كلوب إلى ملعب فريقه السابق لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

حيث عاد كلوب من قبل إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك لأول مرة بعد رحيله عن النادي الألماني، خلال المباراة التي جمعت بين دورتموند وليفربول في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويأتي ذلك؛ لصعوبة إقامة المباراة على الأراضي الدنماركية، بسبب تصاعد حدة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مما دفع ليفربول لطلب نقل اللقاء إلى بلد آخر، ليقع الاختيار على ألمانيا وتحديدًا ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، رغم الخسارة على ملعبه الأنفيلد أمام أتالانتا الإيطالي (0-2)، مساء أول أمس الأربعاء.

جدير بالذكر أن يورجن كلوب سبق له تدريب بوروسيا دورتموند بين عامي 2008 و2015، قاد خلالها الفريق للفوز بلقب الدوري الألماني مرتين.