الامارات | قمة الدوري الإنجليزي بين المعلّم وتلميذه

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الدوري الإنجليزي بين المعلّم وتلميذه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتقل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى لندن لمواجهة تلميذه وفريقه السابقين عندما يحل توتنهام المتصدر ضيفًا على تشلسي ومدربه فرانك لامبارد الأحد (20:30 بتوقيت الإمارات) في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، في مباراة سيترقب نتيجتها ليفربول حامل اللقب لمحاولة الانفراد بالصدارة.

يدخل توتنهام الى المواجهة بعد اربعة انتصارات متتالية في الدوري وضعته في القمة مع 20 نقطة من تسع مباريات بفارق الاهداف فقط عن ليفربول الثاني. إلا أن تشلسي الثالث المبتعد عنهما بنقطتين سيكون أمام فرصة محققة لإزاحة نظيره اللندني.

وتحمل مواجهة تشلسي بالنسية لمورينيو نكهة خاصة بعد أن قاد "البلوز" سابقًا الى ثلاثة القاب في "البرمير ليغ" (2005، 2006 و2015).

وستكون المواجهة الخامسة بين لامبارد ومورينيو كمدربين بعد أن التقيا في اربع مناسبات سابقة.

في العام 2018، أقصى دربي كاونتي الذي كان يشرف عليه لامبارد حينها مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي من كأس الرابطة بركلات الترجيح.

وبعد وصوله الى فريقه السابق على رأس الجهاز الفني مطلع الموسم الفائت، تفوق لامبارد مرتين على توتنهام في الدوري تحت إشراف مورينيو (2-صفر و2-1).

فيما نجح "المدرب المميز" بالخروج بفوزه الاول على لاعبه السابق عندما أقصى تشلسي بضربات الترجيح في الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة هذا الموسم.

ويأمل مدرب ريال مدريد الاسباني وانتر الايطالي السابق أن يجدد فوزه للمرة الثانية تواليًا وأن تكون المحاولة الثالثة "ثابتة" في الـ "برميرليغ"، علمًا أنه لم يخسر امام ذات المدرب او الفريق ثلاث مرات على التوالي في منافسات الدوري في مسيرته التدريبية.

وقال المدرب الذي عين مدربًا في نوفمبر الفائت بعد الفوز (2-صفر) على مانشستر سيتي الاسبوع الفائت "لا يمكن للناس أن يتوقعوا منا أن نأتي الى هنا وبعد موسم واحد ننافس على اللقب. نحن لا ننافس على اللقب، ننافس فقط للفوز بكل مباراة. ولكننا سنتعادل ونخسر مباريات أخرى".

ولكن سواء أعجب ذلك مورينيو أم لا، فإن توتنهام يبدو منافسًا فعليًا على اللقب وسيعتاد على مواجهة الضغوطات التي ستبلغ ذروتها يوم الاحد.

ويخوض سبيرز الفائز برباعية نظيفة على لودوغوريتس البلغاري في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، مواجهات قوية في مبارياته الخمس القادمة ضد ارسنال، كريستال بالاس، ليفربول، ليستر سيتي وولفرهامبتون.

من جهته، يأمل تشلسي صاحب أفضل سجل هجومي في الدوري (22) مواصلة نتائجه الممتازة والخروج بفوزه الرابع تواليًا في الدوري، بعد أن ضمن منتصف الاسبوع مقعده في الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا بعد فوز قاتل على رين الفرنسي برأسية للبديل الفرنسي اوليفييه جيرو في الوقت بدل الضائع.



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