شكرا لقرائتكم خبر عن بقناع «قرد».. فنان يتمنى فوز الأهلي ويدعو إلى عدم التعصب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المطرب محمد محسن، فيديو له وهو يرتدي قناع قرد وملابس حمراء تزامنًا مع مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك.
وقال «محسن» خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه على «إنستجرام»: «صباح الخير يا جماعة، نهارنا أبيض وليلتنا حمراء، الكاس مصري، لا داعي للتعصب سواء الأهلي كسب أو الزمالك خسر».
يذكر أن استاد القاهرة يستقبل اليوم المباراة الحاسمة بين فريقي الأهلي والزمالك على نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يجتمع فيها الفريقين بالنهائي.
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