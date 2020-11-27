شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حكم النهائي الإفريقي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الحكم المغربي رضوان جيد، إصابته بفيروس كورونا، قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، على استاد القاهرة الدولي.

كان رضوان جيد، معينًا لتقنية الفيديو، مع حكم الساحة الجزائري، مصطفى غربال، وبذلك تم استبعاد جيد لإصابته، وتعيين جياني سيكازوي بدلًا من كونه حكما رابعا وتمت الاستعانة بحكم مصري ليكون رابعًا في المباراة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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