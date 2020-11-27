شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الأهلي نادٍ على الطراز الأوروبي.. ونجاح الزمالك في وجود مرتضى منصور «معجزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والنادي الأهلي، حوارًا مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، للحديث عن النهائي الإفريقي.

ورحل كارتيرون، عن الزمالك قبل شهرين بعدما قاد الفريق الأبيض لنصف نهائي المسابقة القارية، حيث فضل مواصلة مسيرته التدريبة مع التعاون السعودي.

وقال كارتيرون: «القاهرة هي المركز في مصر يوجد أندية كثيرة ولكن الأكثر أهمية هما حقًا الأهلي والزمالك، من حيث الشهرة وعدد المُشجعين».

وعن الاختلافات بينهما لأنه درب في الفريقين قال: «إنهما كيانان مختلفان؛ نلاحظ ذلك بوضوح مع شخصيتي مرتضي منصور في الزمالك ومحمود الخطيب في الأهلي، أنا سعيد لأنني تمكنت من عيش لحظات رائعة مع كليهما، لأن هناك شغفًا في كلا الناديين».

وتابع: «الأهلي نادٍ على الطراز الأوروبي، أما الزمالك فلديه مرتضى منصور، الذي لا يصنع استقرارا داخل الزمالك».

وأضاف: «شىء من المعجزة أنّ يتمكن الزمالك من تقديم أداء جيد في مثل هذه البيئة الصعبة، مع وجود مرتضى منصور، الأهلي أصبح بطل الدوري المصري، وكان له موسم رائع، بينما الزمالك توج بالكونفيدرالية، وكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري».