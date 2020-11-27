شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية وأمنية لتأمين مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدن وقري محافظة المنيا، إجراءات وقائية، وأمنية مشددة لتامين مشاهدة ومتابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة الأندية الإفريقية .
وكلف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والكمائن الأمنية بتشديد إجراءاتها خلال مشاهدة المباراة، كما كلف شرطة المرافق، بتفقد الكافيهات والمقاهي للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية لوباء كورونا المستجد، وغلق المخالف .
فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على القيام بحملات على والكافيهات والمقاهي، والتأكد من إتباع الإجراءات الوقائية، مع تنفيذ خطة النظافة العامة بالشوارع الميادين .
كما شدد «المحافظ» على تواصل غرف العمليات في رصد أي مخالفات، وحالة الشارع خلال مشاهدة ونهاية المباراة .
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