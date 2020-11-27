شكرا لقرائتكم خبر عن لا للتعصب.. دعوة من أمام الأهرامات للهدوء قبل مبارة القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا هاني فرحات مضيف جوي أو الفرعون كما يطلقون علية في الاوساط الرياضية وجماهير وعشاق كرة القدم. إلى ضرورة منع التصعب قبل ساعات من مبارة الاهلي والزمالك «مبارة القرن»و التي تحظي باهتمام كافة الجماهير في مصر. وتحت شعار «لا للتعصب» في محاولة منه للتاكيد على الفكرة التقط فرعون بزيه الفرعوني الشهير حيث شارك به الحضور العديد من المبارات الهامة سواء داخل مصر أو خارجها صورة فتوغرافية تحت سفح الهرم رفع فيها علم مصر إلى جانب علم الاهلي والزمالك في اشارة منه إلى ان هذه الفرق مصرية وان الرياضة لابد ان تسود فيها روح الاخوة والسلام .

واكد هاني على ضرورة احترام الاخلاق الرياضية ومشاهدة المبارة دون تعصب أي من جماهير الفريقين.

وقد شهدت الاوساط الرياضية الكثير الحوارات حول اهمية المبارة والمخاوف من وقوع مشادات بين جماهير الناديين ما دعا بعض الاحياء إلى اتخاذ قرارات بمنع فتح المقاهي والتي تعد من احد اهم المناطق لمشاهدة مثل هذه المباريات الهامة، وتترقب الجماهر نتائج المبارة والمقرر اذاعتها في التاسعة من مساء اليوم