شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: سنهدى اللقب الإفريقي لمشجعي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جيمي باتشيكو، المدير الفنى للزمالك تعليقا على النهائى الإفريقي المقرر الليلة الجمعة أمام الأهلى لقد كان طريقًا طويلًا وصعبًا للوصول إلى النهائي خاصة في ظل الظروف الحالية.

وتابع:«لكن ها نحن ذا، ونريد الفوز باللقب كهدية لمشجعينا، سنسعى بكل قوة للفوز باللقب».

.ويعتبر النهائى شهادة ميلاد باتشيكو الذي تعرض للانتقادات منذ تولية المسوؤلية بسبب طريقة أداء الفريق بالرغم من نجاح الفريق في الحصول على المركز الثانى بالدورى.

ويأمل المدرب في تحقيق اللقب الإفريقي لغلق الباب أمام منتقدية ويفتح باب جديد لمسيرتة التدريبية خاصة أن النهائى سيكون محط أنظار العالم .