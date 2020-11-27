شكرا لقرائتكم الأهلى يؤدي صلاة الجمعة بمقر بمعسكره المغلق بالتجمع الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أدى فريق الكرة بالنادى الاهلى صلاة الجمعة بمقر بمعسكره المغلق بالتجمع الخامس ، ويلتقى عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 / 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من نفس البلد مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.

شهدت صلاة الجمعة إجراءات إحترازية من اللاعبين بوجود مسافات بين اللاعبين و إرتداء الكمامات حفاظا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين إذ يغيب عن الأهلي الثلاثي اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

في المعسكر الأحمر، حاول موسيماني طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التى ظهرت في أداء لاعبيه فى المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة في الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفني للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثي القوي هجومياً مصطفى محمد وبن شرقي وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقي على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتي في مقدمتهم، على معلول وأجاي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولي محمد الشناوي.