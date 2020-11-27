6 حقائق لا تفوتك عن الأهلى قبل نهائى القرن "إنفو جراف"

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جدة - عمرو شويل يلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى. ونستعرض .. 6 حقائق لا تفوتك عن الأهلى قبل نهائى القرن لم يخسر الأحمر أى مباراة فى اخر 9 مواجهات افريقية فاز 6 وتعادل 3 فاز بكل مبارياته الـ 18 الافريقية الاخيرة بمصر لم يخسر فى 8 مواجهات فى دورى الابطال مع الزمالك فاز 5 وتعادل 3 سجل فى 24 مباراة من اخر 25 افريقية بمصر استقبل اهدجافا فط فى 4 من اخر 18 مباراة افريقية بمصر خسرر اخر مرتين فى النهائى أمام الوداد والترجى التونسي

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