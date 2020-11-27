شكرا لقرائتكم نصائح الأطباء النفسيين لجماهير القطبين قبل نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الزمالك في مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا ، التي تقام بإستاد القاهرة، في حدث تاريخى لأول مرة ، حيث انها المرة الأولى التي يلتقى فيها فريقان من دولة واحدة بالنهائى ، وكذلك أول نهائي يقام من دور واحد ، دون ذهاب وعودة.
وينصح أحد الأطباء النفسيين جماهير القطبين الأهلى و الزمالك ، لعدم وجود أثار جانبية خلال المباراة ، و عدم تأثر صحتهم، بما تشهده المباراة من احداث .
ومن أبرز النصائح التي قدمها الطبيب تناول أدوية الضغط و السكر والقلب لأصحاب هذه الأمراض المزمنة ، مع نصيحة بعدم مشاهدة اللقاء من جان باصحاب هذه الامراض في حالة التعصب لأحد الفريقين .
كما نصح الطبيب النفسى بضرورة الحصول على المهدئات ، و المشروبات مصل الينسون ، و التيليو و الكراوية ، و حالة متابعة اللقاء فعليه أن يتحلى بالهدوء التام .
ومن النصائح أيضا التي تم تقديمها عدم تدخين السجائر ، بالإضافة الى الحصول على القدر الكاف من النوم قبل المباراة ، مع ممارسة أي نشاط أو دخول السينما لأصحاب التوتر العصبى .
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى و الزمالك في دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، و التي تقام اليوم على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، في حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الاهلى والزمالك في المنافسة على اللقب الأفريقي
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