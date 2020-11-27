منتخب مصر ضمن أفضل 50 منتخبا فى العالم حسب تصنيف فيفا

جدة - عمرو شويل شهدت النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي FIFA تقدما كبيرا لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدري حيث صعد الفراعنة إلى المركز 49 والكاميرون ضمن مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

ووسعت بلجيكا الفارق على قمة الترتيب أمام فرنسا بينما اقتربت البرازيل من المركز الثاني بعد مواصلة البداية المميزة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢.

ورغم غياب أي تغييرات كبيرة على القمة، عادت بعض الوجوه المألوفة إلى مصاف العشرة الكبار حيث عاد كل من المكسيك (المركز التاسع، +2) وإيطاليا (المركز العاشر، 2+) بعد غياب تسع وأربع سنوات على التوالي حيث حل كل منهما مكان كرواتيا وكولومبيا.

في المقابل، كان هناك تقدّم كبير لكل من رومانيا (المركز 37، 7+) والمجر (المركز 40، 7+) بينما صعد كل من مصر (المركز 49، 3+) والكاميرون (المركز 50، 3+) إلى مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

وكان أفضل الصاعدين في الترتيب كل من غينيا الاستوائية (المركز 134، 10+) وبوروندي (المركز 138، 10+) بعد فوز كل منهما على ليبيا وموريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما صعدت أربع دول خمس مراكز أو أكثر في الترتيب وهي لاتفيا (المركز 136، 6+) وكوراساو (المركز 76، 5+) وأذربيجان (المركز 109، 5+) وجنوب السودان (المركز 163، 5+).

وسيتم اعتماد تصنيف شهر نوفمبر لتوزيع المنتخبات الأوروبية في قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ والتي ستُقام يوم 7 ديسمبر المقبل.

كما سيتم نشر النسخة المقبلة من التصنيف العالمي FIFAيوم 10 ديسمبر المقبل.