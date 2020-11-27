شكرا لقرائتكم سيرينو عن الأهلى: أنوي المغادرة لكن الأمر يعتمد على صن داونز لقبول العرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأوروجواياني جاستن سيرينو لاعب صن دوانز الجنوب أفريقى على رغبته في مغادرة فريقه للالتقاء مع المدرب بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى الذي تم تعيينه من قبل مسئولى الأحمر في أكتوبر بعد استقالته من داونز.

قال سيرينو فى تصريحات لموقع " soccerladuma " الجنوب أفريقى: "أنوي المغادرة لكن الأمر لا يعتمد علي ، بل على صنداونز لقبول العرض."

مازالت إدارة النادي الأهلي تكثف من جهودها لضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز خلال فترة الانتقالات الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق وتلبية مطالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي يعتبر سيرينو الخيار الأول لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أنه يعلم قدراته جيدا بعد أن أشرف علي تدريبه خلال السنوات الماضية في صن داونز.