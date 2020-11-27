شكرا لقرائتكم ماذا أخبرت الأبراج العملاقيين ..الشناوى القوس فى مواجهة أبو جبل برج الدلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدث تاريخى يشهده ستاد القاهرة في التاسعة من مساء اليوم، عندما يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك في مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ، التي تجمع الفريقين ، لحسم بطل أفريقيا المتوج باللقب ، وقبل ساعات من المباراة المرتقبة ، نرصد توقعات الأبراج لحارسى الفريقين ..
الشناوى – برج القوس
محمد الشناوى حارس الاهلى ، من مواليد 18 ديسمبر، و يدخل ضمن مواليد برج القوس ، ووجهت الأبراج رسالة له ، بأن يستفيد من خبرات الأصدقاء ، و يستشير اهل الخبرة ، حتى يحتفل معهم ، مع الابتعاد عن الإهمال و الكسل اليوم.
وطلبت الأبراج من حارس الاهلى أن لا يتسرع ويحاول معالجة الأمور قبل تفاقمها .
أبو جبل – برج الدلو
في المقابل يدخل محمد أبو جبل حارس الزمالك ضمن مواليد برج الدلو ، حيث انه ولد 29 يناير 1989 ، وطالبت الأبراج محمد أبو جبل ، بأن لا يصمت ويعبر عن أفكاره ، ويأخذ وقت كافى من الراحلة و النوم ، حتى لايندم على الوقت الضائع .
كما طالب علماء الفلك من جابسكى أن يسيطر على انفعالاته ، و يهدأ حتى يستوعب الأمر ، و ألا يكون خاضعا للسيطرة من الاخرين ، وستكون مبتسما طوال اليوم بسبب شعبيتك و اهميتك .
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