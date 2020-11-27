شكرا لقرائتكم أحمد عيد يقود جبهة الزمالك اليمني فى نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع باحمد عيد في مركز الظهير الايمن بدلا من حازم إمام في مباراة القمة المقرر إقامتها اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وجاء سبب مشاركة عيد لعدم الجاهزية الفنية لحازم امام الذي كان يعاني من إصابته بفيروس كورونا مؤخرا ولم يصل للجاهزية الفنية التي تسمح له بالتواجد في تشكيل الزمالك اليوم.

يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلي اليوم رافعاً هو الأخر "التتويج ولا بديل" رغبة منه في فرض سيطرته علي البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه في الحصول علي السوبر المحلي علي حساب الأهلي والسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في فبراير ومارس الماضيين.

البرتغالى جايمى باتشيكو استقر علي خوض مباراة اليوم بخطة دفاعية في المقام الأول لضمان عدم دخول أهداف مرمى الزمالك مع الاعتماد علي الهجمات المرتدة في ظل امتلاك الزمالك الأسلحة التي تؤهله لتنفيذ الهجمات المرتدة بامتياز في مقدمتهم فرجاني ساسي في وسط الملعب واشرف بن شرقي وزيزو ، ويعول المدرب البرتغالي على المثلث الهجومي القوي المكون من بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد.

وعلي العكس تماما فان باتشيكو سيطرت عليه حالة من القلق قبل المباراة بعد ثبوت غياب 3 من أهم لاعبي الفريق بسبب فيروس كورونا وهم عبد الله جمعة ومحمود الونش ويوسف أوباما، حيث اصابت الصدمة باتشيكو خاصة لغياب عبد الله جمعة الذي لا يوجد بديل له في قائمة الزمالك الافريقية بسبب عدم تماثل محمد عبد الشافي للشفاء منذ ان تعرض للإصابة في مباراة القمة الماضية بعد تدخل مع وليد سليمان لاعب الأهلي.