شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى والزمالك السابق كارتيرون يتحدث عن نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق لناديا الأهلي والزمالك، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم بين قطبي الكرة المصرية وذلك خلال حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مؤكدا أن العاصمة المصرية القاهرة أغلب جماهيرها من الاحمر والأبيض رغم وجود فرق أخرى لا تحظى بنفس الدعم من المشجعين.

وقال كارتيرون: "الأهلى والزمالك هما الأهم في القاهرة، رغم وجود فرق أخرى لكنها لا تحظى بنفس الدعم وعدد المساندين الذي لا يُذكر، لكن بالطبع هناك أندية جماهيرية خارج القاهرة مثل الإسماعيلي الذي يمثل الإسماعيلية، المصري الذي يمثل بورسعيد والاتحاد الذي يمثل الإسكندرية، لكن في مصر وخاصة القاهرة يجب أن تكون أهلاويا أو زمالكاويا".

وعن الاختلاف بين الأهلي والزمالك، قال: "هما كيانان مختلفان ونلاحظ ذلك بوضح في شخصيتي رئيس الزمالك ورئيس الأهلي، النادى الأهلي منظم بشكل رائع على الطراز الأوروبي مع استقرار تام على جميع المستويات، أما الزمالك يطلق النيران من خلال تصريحات لا فائدة لها وهو ما يسبب عدم الاستقرار".

أضاف: "إنها معجزة أن يقدم الزمالك هذا الاداء الجيد في هذه البيئة الصعبة، لكن اليوم لديهم المزيد من المزايا، الأهلي كان بطل الدوري مرة أخرى، والزمالك فاز بالكونفدرالية وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي".

وعن أجواء مباراة اليوم علق قائلا: "مباراة الديربي هي مباراة للفوز، هذه الأوقات تكون لا تُصدق حيث تشعر بالحماس في كل أنحاء المدينة، وخارجها أيضا، لعبنا كأس السوبر المصري في أبو ظبي في ملعب مليء بالأعلام البيضاء كانت الأجواء استثنائية".

وأشار: "فزت على الأهلي وكنا أول من يهزمهم في الموسم المحلي، لا أعرف كيف ستكون النتيجة النهائية لهذا النهائي".

جدير بالذكر أن كارتيرون تولى تدريب الأهلي في 2018 وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي، ثم قاد الزمالك في 2019 قبل أن يرحل إلى التعاون السعودي.