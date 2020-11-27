نهائي القرن.. إبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا لمباراة الأهلي والزمالك بديلا للزامبي سيكازوي بعد إصابته بكورونا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، كحكم رابع لإدارة مواجهة الأهلي والزمالك فى نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته اليوم على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وسيقود الحكم الجزائري مصطفي غربال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اليوم في تمام التاسعة على ستاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن النادى الأهلى في مباراة الزمالك كل من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب الإصابة بفيروس كورونا بينما يعود محمود عبد المنعم كهربا للفريق بعدما تحولت العينة من إيجابية إلي سلبية.

بينما يغيب عن نادى الزمالك كلًا من محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما بسبب الإصابة بفيروس كورونا.