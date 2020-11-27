نهائي القرن.. تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في ليلة حلم التتويج بالأميرة السمراء

يستعد فريقي الأهلي والزمالك لخوض المواجهه المرتقبة والحاسمة الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي المواجهة التي تجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

ويغيب عن الأهلي خلال اللقاء، وليد سليمان البديل الذهبي للمارد الأحمر، إلى جانب أليو ديانج لاعب الوسط، بالإضافة إلى صالح جمعة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقد استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:-

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع.

حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة في الوسط.

حسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن في الهجوم.

تشكيل الزمالك

يستعد فريق الزمالك، لخوض مواجهته المرتقبة والحاسمة أمام منافسه التقليدي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تجمع بينهما مساء اليوم.

ويغيب عن الزمالك خلال اللقاء، عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، إلى جانب محمود حمدي الونش المدافع بالإضافة إلى يوسف إبراهيم أوباما صانع الألعاب بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقد استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء أمام الأهلي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – كاسونجو – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد التغلب على الوداد المغربي في الدور قبل النهائي، في حين أطاح الزمالك بالرجاء المغربي من المربع الذهبي.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 بعد أن استعصى عليه في نسختي 2017 و2018 حين خسر النهائي أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

وتستحق النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا أن يطلق عليها نسخة تاريخية بعد الأحداث التي مرت بها وطول مدتها، حيث تأجلت أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا وكادت أن تلغى في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت نفسها على الجميع.