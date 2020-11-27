بطولة انكلترا: اللقاء يتجدد بين المعلّم مورينيو وتلميذه لامبارد

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لندن: ينتقل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى لندن لمواجهة تلميذه وفريقه السابقين عندما يحل توتنهام المتصدر ضيفًا على تشلسي ومدربه فرانك لامبارد في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، في مباراة سيترقب نتيجتها ليفربول حامل اللقب لمحاولة الانفراد بالصدارة.

يدخل توتنهام الى المواجهة بعد اربعة انتصارات متتالية في الدوري وضعته في القمة مع 20 نقطة من تسع مباريات بفارق الاهداف فقط عن ليفربول الثاني. إلا أن تشلسي الثالث المبتعد عنهما بنقطتين سيكون أمام فرصة محققة لإزاحة نظيره اللندني.

هل تكون الثالثة "ثابتة" لمورينيو؟

تحمل مواجهة تشلسي بالنسية لمورينيو نكهة خاصة بعد أن قاد "البلوز" سابقًا الى ثلاثة القاب في الـ "برمير ليغ" (2005، 2006 و2015).

وستكون المواجهة الخامسة بين لامبارد ومورينيو كمدربين بعد أن التقيا في اربع مناسبات سابقة.

في العام 2018، أقصى دربي كاونتي الذي كان يشرف عليه لامبارد حينها مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي من كأس الرابطة بركلات الترجيح.

وبعد وصوله الى فريقه السابق على رأس الجهاز الفني مطلع الموسم الفائت، تفوق لامبارد مرتين على توتنهام في الدوري تحت إشراف مورينيو (2-صفر و2-1).

فيما نجح "المدرب المميز" بالخروج بفوزه الاول على لاعبه السابق عندما أقصى تشلسي بضربات الترجيح في الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة هذا الموسم.

ويأمل مدرب ريال مدريد الاسباني وانتر الايطالي السابق أن يجدد فوزه للمرة الثانية تواليًا وأن تكون المحاولة الثالثة "ثابتة" في الـ "برميرليغ"، علمًا أنه لم يخسر امام ذات المدرب او الفريق ثلاث مرات على التوالي في منافسات الدوري في مسيرته التدريبية.

وقال المدرب الذي عين مدربًا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بعد الفوز (2-صفر) على مانشستر سيتي الاسبوع الفائت "لا يمكن للناس أن يتوقعوا منا أن نأتي الى هنا وبعد موسم واحد ننافس على اللقب. نحن لا ننافس على اللقب، ننافس فقط للفوز بكل مباراة. ولكننا سنتعادل ونخسر مباريات أخرى".

ولكن سواء أعجب ذلك مورينيو أم لا، فإن توتنهام يبدو منافسًا فعليًا على اللقب وسيعتاد على مواجهة الضغوطات التي ستبلغ ذروتها يوم الاحد.

ويخوض سبيرز الفائز برباعية نظيفة على لودوغوريتس البلغاري في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، مواجهات قوية في مبارياته الخمس القادمة ضد ارسنال، كريستال بالاس، ليفربول، ليستر سيتي وولفرهامبتون.

من جهته، يأمل تشلسي صاحب أفضل سجل هجومي في الدوري (22) مواصلة نتائجه الممتازة والخروج بفوزه الرابع تواليًا في الدوري، بعد أن ضمن منتصف الاسبوع مقعده في الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا بعد فوز قاتل على رين الفرنسي برأسية للبديل الفرنسي اوليفييه جيرو في الوقت بدل الضائع.

سيتي يبحث عن الاهداف

لم يسجل مانشستر سيتي الذي يستضيف بيرنلي السبت أكثر من هدف في المباريات الست الاخيرة في الدوري وتحديدًا منذ سقوطه 2-5 أمام ليستر في المرحلة الثالثة، في واقع غير مألوف على صاحب أفضل سجل تهديفي في الـ "برميرليغ" في المواسم الثلاثة الماضية.

وبرز هذا العقم في المباراة السابقة حيث سدد سيتي 22 مرة (5 منها بين الخشبات الثلاث) ولم يفلح في التسجيل، فيما اكتفى توتنهام بأربع تسديدات، اثنتان منها على المرمى جاء منهما الهدفان.

وخاض الدولي الارجنتيني سيرخيو اغويرو بضع دقائق في الفوز (1-صفر) على اولمبياكوس اليوناني في دوري الابطال منتصف الاسبوع بلغ على إثرة سيتي ثمن النهائي، حيث يستعيد لياقته البدنية بعد ان ابعدته الاصابة عن المنافسات.

وأكد المدرب الاسباني بيب غوارديولا أنه يتعامل بحذر مع مهاجمه الذي ابقاه على مقاعد البلاد ضد سبيرز نظرًا للجدول المزدحم "لدينا الكثير الكثير من المباريات لخوضها هذا الموسم وسنكون بحاجة اليه. نريده أن يتعافى بأفضل طريقة ممكنة".

إلا أن سيتي حامل اللقب عامي 2018 و2019 يجد نفسه في مأزق مع ابتعاده بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، علمًا انه يملك مباراة مؤجلة.

- ليفربول لتعويض الخيبة القارية -

ويتطلع ليفربول حامل اللقب لتعويض الخيبة القارية بعدما سقط على ملعبه في "أنفيلد رود" بنتيجة صفر-2 امام اتالانتا الايطالي ليتأجل تأهله الى ثمن النهائي، عندما يحل على برايتون في أولى مباريات السبت عند الساعة 12:30 ظهرًا في التوقيت المحلي.

واستعاد الفريق الاحمر خدمات مهاجمه المصري محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد أن غاب عن المرحلة السابقة التي فاز بها بثلاثية نظيفة على ليستر، وبدأ اساسيًا امام الفريق الايطالي.

وانضم المدرب الألماني يورغن كلوب الى المدربين الذين رفعوا الصوت ضد مباريات الظهيرة، لاسيما للفرق التي تنافس اوروبيًا منتصف الاسبوع حيث اعتبر قبل لقاء اتالانتا أن فرق الدوري الممتاز قد لا تتمكن قريباً من تأمين 11 لاعباً جاهزاً، ما لم يتم إجراء تغييرات هيكلية لحماية راحة الأندية المنهكة بسبب روزنامة المباريات المزدحمة.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي" إنه "إذا واصلنا اللعب مساء الأربعاء وظهر السبت، فأنا لست متأكداً من أننا سننهي الموسم بـ11 لاعباً".

ويفتقد بطل اوروبا عام 2019 للعديد من لاعبيه ابرزهم المدافع الهولندي فرجيل فان دايك وجو غوميز الغائبين لنهاية الموسم، اضافة الى جوردان هندرسون، الاسباني تياغو الكانتارا، الغيني نابي كيتا وترنت الكسندر ارنولد.

وفي أبرز المباريات الاخرى، يستقبل ليستر الرابع فريق فولهام الاثنين، فيما يستضيف ايفرتون نظيره ليدز يونايتد في مباراة حذرة.

أما مانشستر يوناتد العاشر (مع مباراة مؤجلة) فيأمل في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث تواليًا رغم صعوبة المهمة امام مضيفه ساوثمبتون الخامس والمتألق هذا الموسم، فيما سيسعى ارسنال الثاني عشر الذي حصد اربع نقاط فقط من مبارياته الخمس الاخيرة العودة الى الانتصارات من بوابة ضيفه ولفرهامبتون التاسع في لقاء.

ويحل استون فيلا السابع على وست هام في ختام المرحلة الاثنين.