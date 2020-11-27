كارتيرون: مرتضى والخطيب وجه الاختلاف بين الزمالك والأهلي "الأوروبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والأهلي، وجه الاختلاف بين الناديين قبل أن يلتقيان وجها لوجه في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وأجرى كارتيرون حوارًا مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الجمعة، للحديث عن شعبية الأهلي والزمالك ووجه الاختلاف بينهما ونهائي القرن الذي سيجمعهما الليلة في إستاد القاهرة.

وكل ما يلي على لسان باتريس كارتيرون..

شعبية الأهلي والزمالك

"رغم وجود أندية أخرى في مصر، إلا أن الفارق الكبير يتمثل في القاهرة، يبقى الأهلي والزمالك هما الناديان الأهم، هناك أندية أخرى لا تحظى بنفس الشهرة، والدعم من المشجعين لا يكاد يذكر."

"الأندية الأخرى التي تحظى بمتابعة على مستوى الجماهير موجودة خارج القاهرة، مثل الإسماعيلي من الإسماعيلية، المصري من بورسعيد والاتحاد من الإسكندرية، يحظون بتجمعات قوية من المشجعين."

"تنقسم القاهرة ومصر بشكل عام بين أنصار الأهلي وأنصار الزمالك."

"نعم في مصر، وخاصة في القاهرة، إما أن تكون أهلاوي أو زملكاوي، لا يوجد شيء غير أن تكون داعمًا لهذا أو ذاك، الأندية الأخرى تجتذب عددًا قليلاً من المشجعين أو لا تجذبهم، فقط أعضاء النادي."

وجه الاختلاف بين الأهلي والزمالك

"الأهلي والزمالك كيانان مختلفان، نلاحظ ذلك بوضوح في شخصيتي الرئيسين، مرتضى منصور في الزمالك ومحمود الخطيب في الأهلي."

"أنا سعيد لأنني تمكنت من عيش لحظات رائعة مع الناديين، لأن هناك شغفا في كليهما، هناك لحظات فريدة في كل الأوقات، لدينا فريقان في نفس المنطقة الجغرافية."

"الأهلي منظم بشكل رائع على الطراز الأوروبي مع استقرار تام على جميع المستويات، بينما الزمالك يمثله رئيس يطلق النيران دائما، وللأسف لا يسود سوى عدم الاستقرار."

"يكاد يكون معجزة أن يتمكن الزمالك من تقديم هذا الأداء الجيد في مثل هذه البيئة الصعبة، يتمتع الناديان بالمزيد من المزايا، الأهلي فاز بالدوري مجددا وكان له موسم رائع، والزمالك تُوج بالكونفدرالية 2019 وكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري."

نهائي القرن بين الزمالك والأهلي لأول مرة في إفريقيا

"عادة، يكون الديربي مباراة من أجل الفوز، أو عدم الخسارة في أي حال من الأحوال، هذه أوقات استثنائية ويمكنك أن تشعر بالحماس في جميع أنحاء المدينة وخارج حدودها أيضًا."

"لعبنا كأس السوبر المصري في أبو ظبي في ملعب ممتلئ بالجماهير البيضاء وسط أجواء استثنائية، كانت لحظة رائعة وكنت محظوظًا بما يكفي لعدم خسارة تلك المواجهات."

"فزت مجددا على الأهلي مع الزمالك وكنا أول من هزمهم في بطولة الدوري هذا الموسم وكأس السوبر، لا أعرف على الإطلاق ما ستكون عليه نتيجة هذه المباراة النهائية."