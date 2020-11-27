نهائي القرن.. موسيماني يجتمع بثنائي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة صباح اليوم الجمعة مع الثنائي مروان محسن وأليو بادجي، مهاجمي الفريق الأحمر، لحثهم على بذل أقصى جهد لديهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويواجه الأهلي منافسه الزمالك على ملعب إستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء في نهائي القرن.
وعلم الخليج 365 أن موسيماني طلب من بادجي ومروان استغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الزمالك في تسجيل الأهداف، وعدم الوقوع في أخطاء جديدة قد يترتب عليها فقدان اللقب.
وأضاف المدير الفني الجنوب إفريقي لثنائي الهجوم، في جلسته التي استمرت 20 دقيقة، أن مثل هذه المباريات لا تتكرر كثيرا، وأن عليهما التألق والظهور بشكل قوي.
ويقود مروان محسن هجوم الأهلي في مواجهة الزمالك، فيما سيجلس السنغالي أليو بادجي على دكة البدلاء، وقد يتم إشراكه حسب ظروف اللقاء.
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