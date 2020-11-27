من أي مكان.. كيف تتابع نهائي القرن بين الزمالك والأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي القرن المرتقب بين الزمالك والأهلي في المباراة النهائية للبطولة الأغلى دوري أبطال أفريقيا، في نهائي مصري للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء والأول بين فريقين من نفس البلد.

تنطلق موقعة الزمالك والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة.

وتذيع قناتان -إحداهما فضائية والأخرى أرضية- قمة القرن بين الزمالك والأهلي، أما من لم يتمكن من مشاهدة المباراة فيكمنه المتابعة عبر إذاعتين.

ويستعرض الخليج 365 طرق متابعة قمة القرن:

- بي إن سبورتس:

تُنقل مباراة الزمالك والأهلي عبر شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، وذلك عبر قناتي "beIN Sports HD 1" و"beIN Sports HD 7".

ويعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

وينطلق الاستديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة "beIN Sports HD 1"، ويقدمه الإعلامي مهند الجالي.

وسيظهر في الاستوديو كل من وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، وهيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، بجانب النجم التونسي السابق طارق ذياب لتحليل المباراة رفقة الثنائي المصري.

- تايم سبورتس:

ستكون المواجهة متاحة عبر البث الأرضي لقناة "تايم سبورتس" بشكل مجاني دون تشفير.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي ومعه الناقد حسن المستكاوي للتحليل.

وينطلق الاستديو التحليلي للمباراة "ستاد إفريقيا" في تمام الساعة السادسة مساءً، ويقدمه الإعلاميان سيف زاهر وتامر صقر.

ويحلل المباراة كل من طه إسماعيل، حازم إمام، عماد متعب، محمد أبو العلا، وليد صلاح الدين، أحمد حسن، محمد زيدان وأسامة نبيه.

وسيظهر عبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق، لتحليلي أداء حارسي المرمى في المباراة، على أن يتولى أحمد الشناوي وسمير عثمان فقرة التحكيم.

كما تنطلق تغطية القمة عبر البث الفضائي لقناة "ON Time Sports HD" بدءً من الساعة الثانية ظهرا، قبل بدء الاستديو التحليلي للمباراة عبر البث الأرضي.

- إذاعة أون سبورت إف إم:

سيتم إذاعة المباراة عبر راديو أون سبورت fm، على تردد 93.7، بتعليق محمد الشاذلي.

تردد القناة على القمر الصناعي "نايل سات": 11843 أفقي H.

- إذاعة الشباب والرياضة:

سيتم إذاعة المباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة fm، على تردد 108.0، بتعليق مؤمن عبدالغفار.

تردد القناة على القمر الصناعي "نايل سات": 11765 أفقي H.