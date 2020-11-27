نجم صنداونز يلمح لرغبته في الرحيل للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خرج الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم صنداونز الجنوب إفريقي، عن صمته ليعلن رغبته في الرحيل عن ناديه، في ظل اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيرينو، في تصريحات نقلها موقع "سوكر لادوما" الجنوب إفريقي صباح اليوم الجمعة: "أرغب في الرحيل عن صنداونز، لكن الأمر لا يعتمد عليّ، بل على صنداونز للموافقة على العرض".

وأشار الموقع إلى أنه مع إغلاق فترة الانتقالات بنهاية شهر شهر نوفمبر الجاري يوم الإثنين المقبل، لا يزال الأهلي يطارد سيرينو للتعاقد معه، في الوقت الذي يعاني فيه اللاعب من إصابة بالوقت الحالي.

وأضاف أن سيرينو يريد اللعب مجددا تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني، الذي تم تعيينه مديرا فنيا للأهلي في شهر أكتوبر الماضي، بعد تقديم استقالته من صنداونز.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي عرض أكثر من 16 مليون جنيه على صنداونز لضم سيرينو في وقت سابق من هذا الشهر، لكن صنداونز رفض العرض ويريد قيمة أعلى للتفريط في خدمات صاحب الـ29 عاما.

ولفت إلى أن صنداونز طلب من الأهلي ضم حسين الشحات وأيمن أشرف مقابل خمسة ملايين دولار، لكن لم يكن هناك أي تحرك قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين.

وكان سيرينو جدد تعاقده مع صنداونز في شهر يونيو الماضي لمدة خمسة مواسم.

يُذكر أن فترة الانتقالات الصيفية تنتهي في مصر يوم 6 ديسمبر المقبل.