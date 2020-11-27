تعرف على القناة المجانية الناقلة لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يلتقي الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في نهائي مصري للمرة الأولى في التاريخ.

وتنقل المباراة التي تعرف بـ "نهائي القرن" عبر قناة مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة "بي إن" HD7 بتعليق عصام الشوالي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة.

وأعلنت قناة "أون تايم سبورتس" نقل المباراة عبر التردد الأرضي حيث بحسب القواعد المنظمة لحقوق بث المباراة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأسندت إداراة القناة مهمة التعليق إلى المعلق مدحت شلبي .

وتبث المباراة بوحدتين hd عاليتي الجودة، كما سيتم تصويرها بـ15 كاميرا لتغطية كافة أرجاء الملعب، ومن بينهم كاميرا درون (طائرة)، حتى تعرض شكل ملعب المباراة من أعلى.

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