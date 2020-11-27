مشاهدة مباراة الأهلي | بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي اون لاين اليوم 27/11 في نهائي القرن |دوري ابطال أفريقيا HD | كورة وملاعب

يستضيف استاد القاهرة الدولي لقاء الأحلام لجماهير الكرة المصرية في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر حيث مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت في نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يتواجه القطبان لأول مرة في التاريخ في النهائي القاري معًا لذلك تم إطلاق اسم نهائي القرن عليه لأنهما لم يلعبان معًا في نهائي بطولة قارية من قبل وإن كان قد تقابلا على لقب السوبر الإفريقي في مرة وحيدة لذلك تتجه كل أنظار عشاق الكرة العربية إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة النهائي المثير بين بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء.



وصعد بيتسو موسيماني بفريقه إلى مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الاسطورة لايف من بوابة الوداد المغربي لذلك يبحث عن انتصار تاريخي واقتناص اللقب الإفريقي التاسع للنادي الأهلي حيث رفعت الجماهير شعار التاسعة يا أهلي في مباراة الأهلي

اليوم كورة أون لاين من أجل الفوز على الزمالك وإن كان بيتسو موسيماني سيفتقد لخدمات نجمه أليو ديانج بسبب الإصابة بفيروس كورونا لكنه سيعوضه بتواجد حمدي فتحي كبديل قوي لديانج في وسط الملعب.



تشكيل في مشاهدة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر اتش دي كورة

[مباراة الاهلي]



ومن المنتظر أن يلعب بيتسو موسيماني في مباراة الأهلي kora live بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن

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أما باتشيكو في روابط بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك yalla shoot فيبحث عن تحقيق الفوز رغم المعاناة

التي يعيشها لأن فيروس كورونا ضرب 3 لاعبين من أهم لاعبي مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع وهم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش وما زالت هناك حيرة في إمكانية الاعتماد على طريقة 4-4-2 أو 4-2-3-1 وإن كان أهم نجوم الفريق المغربي أشرف بن شرقي مع مصطفى محمد في خط الهجوم بينما سيلعب بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر.



حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم



واستعاد باتشيكو نجمه محمد أوناجم من الإصابة في مباراة الأهلي والزمالك رابط مجاني بدون تقطيع لذلك قد يكون له دور في حالة اللجوء إليه وإن كانت المواجهة الفنية بين موسيماني وباتشيكو غير مضمونة لكن إذا نظرنا لتاريخ لقاءات الفريقين في البطولات الإفريقية فإن التفوق للنادي الأهلي بخمس انتصارات مقابل فوز وحيد للزمالك قبل هذا اللقاء الذي يديره الحكم الجزائري مصطفى غربال بينما للفار أو تقنية الفيديو سيكون المغربي رضوان جيد.