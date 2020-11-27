بث مباشر| مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار الساحرة المستديرة في تمام التاسعة مساء الجمعة، إلى استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف المباراة التاريخية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يذاع لقاء القمة الذي يجمع قطبي الكرة المصرية عبر مجموعة قنوات beIN Sports 1 كما سيذاع عبر البث الأرضي لقنوات Ontime sports

ويتصارع لاعبو الأهلي والزمالك، على الظفر بالبطولة الإفريقية في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ القطبين، ويبحث المارد الأحمر عن اللقب التاسع، فيما يأمل الفارس الأبيض في اللقب الإفريقي السادس، فمن ستكون له الكلمة العليا في المواجهة التاريخية.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال أفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرًا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا الريادة المصرية للكرة الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية على حساب الرجاء المغربي

بنتيجة 4-1 بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب.وعلى الجانب الآخر، تأهل النادي الأهلي على حساب الوداد المغربي بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسوف تذاع المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك على وعلى قناة «أون تايم سبورتس» على التردد الأرضي، وقناة «بي إن سبورتس» الرياضية.

ويغيب عن صفوف الفارس الأبيض، كلا من يوسف أوباما وعبدالله جمعة، ومحمود حمدي الونش بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا .

وفي المقابل يغيب عن صفوف القلعة الحمراء، صالح جمعة، ووليد سليمان، واليو ديانج ، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب بيتسو موسيمانى على تشكيل مكوّن من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحى ومحمد مجدى قفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جيمي باتشكيو على تشكيل مكوّن من:



حراسة المرمى: محمد أبوجبل

وفي الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وإسلام جابر

وفي الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

وسيكون هذا النهائي هو الرقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب، وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018".

بينما تأهل للزمالك للمرة الثامنة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016".