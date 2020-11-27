شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح مارادونا قبل القمة الإفريقية بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» الوقوف دقيقة حدادًا على رحيل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وذلك قبل مباراة الزمالك والأهلى في نهائى القرن الإفريقى بدورى أبطال أإفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.
فقد العالم، والأرجنتين على الخصوص، أشهر أسطورة في تاريخ كرة القدم العالمية، دييجو مارادونا، والذي توفى إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 60 عاما.
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