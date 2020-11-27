شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: «يارب النصر للأهلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، دعاءً من أجل تتويج القلعة الحمراء باللقب القارى على صفحته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائى دورى أبطال إفريقيا، وكتب أمير توفيق عبر حسابه الشخصى على «تويتر»: «يا رب النصر للأهلى». الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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