شكرا لقرائتكم خبر عن 27 نوفمبر يحمل ذكرى سيئة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم وقارة أفريقيا بصفة عامة والجماهير المصرية بصفة خاصة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020.
وفي ظل سعى النادي الأهلي لإنهاء حظ العاثر مع المسابقة القارية الغائبة عن دولاب بطولات النادي منذ 2013، وأخفق في التتويج بها في موسمين متتالين 2017 و2018، تأتي الذكريات الأفريقية في هذا اليوم.
الأهلي له ذكرى سلبية على المستوى الأفريقي في هذا اليوم الموافق 27 نوفمبر، حيث خاض المارد الأحمر مباراة قوية أمام كوتوكو الغاني يوم 27 نوفمبر 1983، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في القاهرة، قبل أن يخسر بطل مصر في غانا بهدف دون رد في مباراة الإياب، ويخسر حامل اللقب البطولة.
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