شكرا لقرائتكم فرج عامر يكشف تفاصيل مفاوضات سموحة مع مارادونا قبل وفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن التفاصيل الخفية فى مفاوضات سموحة مع الأسطورة الأرجنتينية الراحلة مارادونا، وذلك خلال الفترة التى تواجد بها النجم العالمى فى الإمارات، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك" تفاوضنا مع مارادونا من أربع مواسم أثناء وجوده و إقامته في الإمارات من خلال وكيل أعمال إماراتي ووكيل لاعبين مصري معروف وبغطاء مالي من شركة عربية راعية، ولم يري الاتفاق النور في آخر لحظة بسبب طلب مارادونا ضمانات إضافية خاصة لم يكن من الممكن تحقيقها.



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واحتشدت جماهير غفيرة فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس لتشييع جنازة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، فى أجواء مليئة بالحزن والأسى.

وسار الآلاف خلف نعش مارادونا قبل أن يوارى الثرى فى مراسم خاصة، واضطرت الشرطة إلى التدخل لضبط أمواج البشر الذين جاءوا لحضور الجنازة، وأعلنت الحكومة الحداد لمدة 3 أيام حزنا على رحيل البطل القومى الأربعاء متأثرا بأزمة قلبية، وعمره 60 عاما.

وسجى جثمان مارادونا أمام قصر الرئاسة فى تابوت يلفه العلم الوطني، وعليه القميص رقم 10 الذى عرف به اللاعب خلال مشواره الكروي، مع منتخب بلاده، وفى منتصف النهار كان طابور المشيعين على طول كيلومتر، واشتبكت الشرطة مع الكثير منهم عندما حاولت إغلاق محيط القصر .