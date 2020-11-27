شكرا لقرائتكم الأبراج تنصف باتشيكو على موسيمانى..البرتغالى سيحقق نتائج إيجابية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين فريقى الأهلى و الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا ، و المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة ، ويدخل كل مدير فنى للفريقين ، ولديه طموح وسعى لتحقيق الفوز و اللتويج باللقب ، ولكن الأبراج لها رأى أخر .
باتشيكو
يتولى باتشيكو تدريب فريق الزمالك ، وهو من مواليد برج السرطان ، حيث أنه ولد 22 يوليو عام 1958 ، وتبشره الأبراج بأنه سيحقق نتائج إيجابية لمصلحته اليوم ، ويندفع في تنفيذ مشاريع معلقة منذ فترة طويلة ، كما انه محظوظ لامتلاك الطاقة الفائضة .
موسيمانى
في المقابل تحذر الأبراج و علماء الفلك باتسو موسيمانى مدرب الاهلى ، و الذى يٌعد من مواليد برج الأسد ، حيث انه ولد 26 يوليو عام 1964 ، وتقول له الأبراج أن لديه فرصة ذهبية ، و عليه ألا يهدرها بقرار طائش ، أو متسرع ، لانه قد يندم عليها ، كما تنصحه الأبراج بألا يغامر وألا يتعدى الحدود الحمراء، بل عليه أن يمسك يدا حازمة في أي قرار يقوم به اليوم ، كما انه ليس الوقت المناسب للهدوء.
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