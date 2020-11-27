نابولي: «دييجو أرماندو مارادونا» لن يموت أبدا، إنه أسطورة

أبرز المدير الفني لنادي نابولي، جينارو جاتوزو، عقب فوز فريقه على ريجيكا الكرواتي بنتيجة 2-0 في الدوري الأوروبي، أهمية النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي توفي الأربعاء، بالنسبة للمدينة الإيطالية، معتبرا أن اللاعب الراحل له وضع القديس في نابولي.

وقال جاتوزو، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» بعد انتهاء المباراة، عن مارادونا الذي لعب بين صفوف نابولي على مدار سبعة مواسم، إن "دييجو لم يكن الشخص الذي توج بلقبي للدوري وبلقب كأس اليويفا مع نابولي. دييجو هو فخر هذه المدينة".

وأضاف: "لقد ارتدى القميص رقم 10، لم يكن مجرد لاعب. لقد جعل شعبا بأكمله يحلم. الكثير من الصبية يحملون اسم دييجو تيمنا به".

وتابع جاتوزو "لدي العديد من الذكريات الجيدة، كان لي شرف التحدث مع دييجو عدة مرات، وتناولت العشاء معه عدة مرات. لقد مات، لكنه لن يموت أبدا لأنه فعل الكثير من الأمور غير العادية. لقد كان مخطئا في حياته الخاصة، ولكن سيبقى للأبد لما قدمه في مسيرته الكروية".

وأكمل "بالفعل يوم الأربعاء، عندما ذهبنا إلى الفندق، كان هناك شعور بأن المدينة تتنفس هواء مختلفا. إنها خسارة كبيرة، لكن دييجو لن يموت أبدا، إنه أسطورة".

وختم مدرب نابولي "في المدينة سيكون هناك الكثير من الحديث عنه. من واجبنا أن نتطلع إلى الأمام. سنحترمه، مع الرغبة في أن نكون قادرين على إهداء لقب له".