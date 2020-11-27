مقارنة بالأرقام بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى الأبطال قبل صدام الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحة المستديرة فى مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا صوب استاد القاهرة لمتابعة نهائى القرن بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذى خطف القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعٍ أمنية، قبل أن يتم الاستقرار فى النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار، وتُعد هذه هى المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع فى تاريخه فيما يأمل الزمالك فى حصد النجمة السادسة في تاريخه.

أرقام الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

- لعب الزمالك 14 مباراة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين عامي 1984 وحتى 2016.

- حقق الزمالك لقب البطولة أعوام 1984 – 1986 – 1993 – 1996 – 2002.

- أخفق الزمالك في الفوز باللقب أمام الترجي التونسي 1994 وصن داونز الجنوب أفريقي 2016.

- حقق الزمالك 6 انتصارات في نهائي دوري الأبطال وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات أيضاً.

- سجل الزمالك 11 هدفاً في نهائي دوري الأبطال واستقبلت شباكه نفس العدد من الأهداف.

- أهداف الزمالك في نهائي دوري الأبطال جاءت عبر 8 من نجوم الفريق تصدرهم الثنائي جمال عبد الحميد وأيمن يونس برصيد هدفين ثم عفت نصار و طارق مصطفى ومدحت عبد الهادي وأيمن منصور وتامر عبد الحميد والنيجيري ستانلي أوهاويتشي برصيد هدف واحد بالإضافة لهدف عكسي سجله أوبينج لاعب شوتنج ستارز النيجيري في نهائي بطولة 1984.

أرقام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

- لعب الأهلي 24 مباراة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين عامي 1982 و2018.

- حقق الأهلي اللقب 8 مرات أعوام 1983 – 1987 – 2001 – 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013.

- أخفق الأهلي في الفوز بالبطولة 4 مرات أعوام 1983 – 2007 – 2017 – 2018.

- فاز الأهلي في 9 مباريات في النهائي وتعادل في 11 و خسر 4 مرات.

- سجل الأهلي 30 هدفاً في المباريات النهائية واستقبلت شباكه 18 هدفاً.

- أهداف الاهلي في النهائي جاءت عن طريق 19 لاعبا تصدرهم محمد أبو تريكة ( 5 أهداف) ثم محمود الخطيب وخالد "بيبو" ووليد سليمان (3 أهداف) وهدف وحيد لكلاً من علاء ميهوب وأيمن شوقي وسيد عبد الحفيظ أسامة حسني و محمد بركات وعماد النحاس ووائل جمعة و الانجولي أمادو فلافيو وأحمد حسن وشادي محمد وسيد حمدي ومحمد ناجي "جدو" وأحمد عبد الظاهر ومؤمن زكريا وعمرو السولية بالإضافة لهدف عكسي سجله جمال الثعلب مدافع الهلال السوداني في نهائي بطولة 1987.