شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن نهائى القرن: الواحد استعاد إحساس كأنه نازل يلعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق عن شغفه الكبير فى انتظار مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى، ونشر الفيلسوف صورة لفريق الزمالك عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها "جمعة خير يارب، الواحد استعاد إحساس كأنه نازل يلعب الماتش مافيش تفكير غير في المباراة.. بالتوفيق للاعبى الزمالك الأقوياء .. ننتظركم أبطال".



ايمن يونس

وخطف نهائى القرن القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعٍ أمنية قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار ، وتُعد هذه هي المرة الإولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.