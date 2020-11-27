شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حقائق تاريخية عن مباريات القمة قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحة المستديرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا صوب استاد القاهرة لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذى خطف القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا، ولدواعٍ أمنية قبل أن يتم الإستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار ، وتُعد هذه هي المرة الإولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

أول مواجهة رسمية

تعد أول مواجهة رسمية جمعت بين الأهلي والزمالك فى 17 مارس 1924 بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

أول قمة فى الدورى

فى المقابل جاءت أول مواجهة جمعتهما فى الدورى الممتاز 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، سجل للأهلى (أحمد مكاوى - سعد عثمان)، وسجل للزمالك (سيد رستم - عبد الكريم صقر).

المواجهة الأخيرة

آخر مواجهة جمعت الناديين انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين خلال منافسات الدور الأول لدورى هذا الموسم.

تعادل بالنيران الصديقة

وشهدت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك 6 أهداف عكسية فى مختلف البطولات، وسجل لاعبو الزمالك فى شباكهم 3 أهداف (حسن الفار "هدفين"، أحمد توفيق)، كما سجل لاعبو الأهلي فى شباكهم 3 أهداف (حسين الفار – إبراهيم الكبير – محمد عامر).

حسين ياسر أسرع هدف

ويعد حسين ياسر المحمدى صاحب أسرع هدف فى تاريخ لقاءات القمة، حيث سجل نجم الزمالك عقب 48 ثانية فقط من انطلاق لقاء الفريقين بكأس مصر موسم 2009-2010.

ركلات الترجيح تحسم 3 كلاسيكو

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح على مدار تاريخ لقاءاتهما 3 مرات، حسم الأهلي مرتين وحسم الزمالك مرة وحيدة.

السداسية أكبر انتصار

الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك كان بنتيجة (6-0)، وهذه النتيجة حققها الفارس الأبيض مرتين، كانت الأولى في 2 يناير 1942 في دوري منطقة القاهرة، وسجل الأهداف عبد الرحمن فوزي وعبد الكريم صقر بواقع هدفين لكلٍ منهما، أما الهدفين الباقيين سجلهما عمر شندي ومحمد حسن حلمي، أما المواجهة الثانية التي انتهت بهذه النتيجة كانت في 2 يونيو 1944 في نهائي كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء محمود حافظ (هاتريك)، محسن السحيمي (هدفين) وعبد الكريم صقر.

النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري هي (6-1)، وهذه النتيجة لم تحدث إلا مرةً واحدةً حققها الأهلي في موسم 2001-2002، سجل أهداف هذه القمة رضا شحاتة وإبراهيم سعيد وخالد بيبو (4 أهداف) للشياطين الحمر، أما هدف الفارس الأبيض الوحيد أحرزه حسام حسن.

عبد الكريم صقر الهداف

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك هو عبد الكريم صقر الذى لعب للناديين وسجل بقميصهما 17 هدفاً، منهم 10 لصالح الشياطين الحمر، و7 للقلعة البيضاء، يليه مصطفى كامل طه برصيد 17 هدفا (12 للزمالك – 5 للأهلي)، ثم مختار التتش ومحمد أبوتريكة وسجل كل منهما 13 هدفا.

مباريات لم تكتمل

4 مباريات لم تكتمل بين الأهلي والزمالك خلال تاريخ مواجهاتهما السابقة بالدورى الممتاز، مواسم (1965- 1966)، (1970-1971)، (1995-1996)، (1998 - 1999).

العميل المزدوج

لعب العديد من اللاعبين للفريقين "الأهلي والزمالك" أبرزهم: رضا عبد العال - جمال عبد الحميد - حسام وإبراهيم حسن - إبراهيم سعيد - عصام الحضري - أحمد حسن - طارق السعيد - مؤمن زكريا - صبري رحيل – دومينيك – حسين ياسر المحمدى – جمال حمزة.