شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يختار مصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن أفضل مهاجم فى مصر من وجهة نظره فى الموسم الماضى وعن النادى الذى سيفضل الانتقال له حال تلقيه عرضًا من الأهلي والزمالك، قائلا "مصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر وأتمنى له التوفيق فى لقاء القمة بنهائى دورى أبطال أفريقيا كما أتمنى التوفيق لمروان محسن فى لقاء نهائى دورى أبطال أفريقيا فهو مهاجم جيد أيضًا وصاحب خبراتـ وناديا الأهلى والزمالك أكبر ناديين فى مصر وناديين كبيرين فى أفريقيا وشرف لى الانتقال لأى منهم والنادى الذى سأشارك معه أساسيًا ومصلحتى معه سأوقع له حال تلقى عروض منهما".

وعلق حسام حسن خلال تصريحات تليفزيونية على موقف انتقال رمضان صبحى إلى صفوف نادى بيراميدز وعدم الاستمرار فى صفوف النادى الأهلى قائلا "رمضان صبحى حر فى قراره ورأيه ولكنى ألومه على الانتقال إلى بيراميدز وعدم استكمال مشواره الاحترافى والجماهير ودعمهم هم من يصنعون النجوم لكن فى مصر المادة أصبحت هى الفيصل ولو أنا كنت لاعبًا فى الأهلى وتلقيت عرضًا من بيراميدز سأفضل الاستمرار فى النادى الأهلى على عرض بيراميدز".

وأشار حسام حسن عن النادى الذى سيفضل الانتقال له حال تلقيه عرضًا من الأهلى والزمالك قائلا "ناديا الأهلى والزمالك أكبر ناديين فى مصر وناديين كبيرين فى أفريقيا وشرف لى الانتقال لأى منهما والنادي الذي سأشارك معه أساسيًا ومصلحتي معه سأوقع له حال تلقي عروض منهما".