أمير توفيق يدعم القلعة الحمراء قبل نهائى القرن: يا رب النصر للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضرع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى بالدعاء من أجل تتويج القلعة الحمراء باللقب القارى المرتقب، حيث يستعد الفريق الأحمر لخوض مواجهة مصيرية وحاسمة أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك، مع دقات التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب أمير توفيق عبر حسابه الشخصى على تويتر "يا رب النصر للأهلى".



امير توفيق

وخطف نهائى القرن القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعٍ أمنية قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار ، وتُعد هذه هي المرة الإولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

في المعسكر الأحمر، حاول موسيماني طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التىى ظهرت في أداء لاعبيه المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة في الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفني للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثي القوي هجومياً مصطفى محمد وبن شرقي وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقي على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتي في مقدمتهم، على معلول وأجاي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولي محمد السناوي.

في المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلي اليوم رافعاً هو الأخر "التتويج ولا بديل" رغبة منه في فرض سيطرته علي البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه في الحصول علي السوبر المحلي علي حساب الأهلي والسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في فبراير ومارس الماضيين.

البرتغالى جايمى باتشيكو استقر علي خوض مباراة اليوم بخطة دفاعية في المقام الأول لضمان عدم دخول أهداف مرمى الزمالك مع الاعتماد علي الهجمات المرتدة في ظل امتلاك الزمالك الأسلحة التي تؤهله لتنفيذ الهجمات المرتدة بامتياز في مقدمتهم فرجاني ساسي في وسط الملعب واشرف بن شرقي وزيزو ، ويعول المدرب البرتغالي على المثلث الهجومي القوي المكون من بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد.