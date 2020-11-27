شكرا لقرائتكم خبر عن ماتخربيش على نفسك.. 10 نصائح للزوجات للهروب من مطب نهائى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط ترقب ملايين الرجال فى المحروسة تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى، تلك المباراة التى وصفت إعلامياً بـ"نهائى القرن" لكونها اللقاء الأول بين الأحمر والأبيض فى نهائى البطولة الأفريقية العملاقة.

ونظراً لظروف فيروس كورونا سوف يجبر عدد كبير من مشجعى قطبى الكرة المصرية على مشاهدة نهائى القرن فى منازلهم بعيداً عن التجمعات الصاخبة المعروفة عن لقاءات القمة فى المقاهى والكافيهات والأندية والتجمعات الأسرية الكبيرة خوفاً من الفيروس اللعين.

وإذ أن الزوجات باتت أمام قرار نهائى لا رجعة فيه بأن زوجها سوف يشاهد المباراة فى المنزل فهناك عشرة نصائح مبدئية تمثل الخلطة السحرية يجب أن تعلمها الزوجة بل وتنفذها حتى تتجنب "خناقة الماتش" المشهورة فى البيوت خاصة عند لقاء القمة بين الأهلى والزمالك وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..





1- تجنبيه نهائيا قبل الماتش

ياريت تتجنبى جوزك قبل الماتش لأن أعصابه بايظة وخايف إن فريقه يخسر وبالتالى هيكون عنده استعداد كبير للدخول فى أى خلاف معاكى أو مع الأولاد.

2- ادعى ربنا يبعد عن بيتك النكد

خسارة فريق زوجك يعنى أنه سيدخل فى دوامة من النكد، وبالتالى سوف تتأثر حياتك بهذه الحالة لذا ادعى ربنا يبعد النكد عن بيتك.





3- اعمليله أكلة حلوة وزودى المشاريب

أعملى الأكلة اللى بيحبها وخليكى جاهزة بالشاى والقهوة والنسكافيه طول الماتش، عشان هتقضى الساعتين فى المطبخ لحد المباراة ما تخلص.

4- شجعى فريقه حتى لو غصب عنك

لو بتشجعى فريق غير جوزك، يبقى الأفضل تخفى انتماءك ليلة نهائى القرن، والأفضل تشجعى فريقه خاصة لو الأمر مش فارق معاكى خالص، وشغلى أغنية صباح مناسبة ليكى وليه "الاتنين حلوين الاتنين طعمين محتارة اشيل مين ولا اشيل مين جوه عينيه".

5- ابعدى عن الريموت أحسنلك

متحاوليش بأى طريقة تفكرى في مسلسل أو برنامج بعيد عن الكورة طول يوم الجمعة، لأن في الحالة دى هيعتبرك في عالم تانى ومش حاسة بالتوتر اللى هو عايش فيه قبل الماتش وبعده طبعاً، اقطعى علاقتك بالريموت اليوم ده.





6- بلاش رغى كتير أثناء الماتش

بلاش تتكلمى كتير أثناء المباراة عشان هيزعق أكيد، وحاولى تفهمى بعض مصطلحات الكرة التي بتكرر كتير عشان متسأليش أسئلة ملهاش لازمة.

7- بطلى خناق مع العيال ورغى في التليفون

بلاش تتخانقى مع العيال وقت الماتش وبلاش تمسكى التليفون تقضيها رغى جمبه أثناء الماتش.





8- لو فريقه خسر ادخلى نامى

هذه الطريقة الآمنة لتجنب خناقة أكيدة حال خسارة فريق زوجك، عليكى بالذهاب للسرير وبدء النوم مباشرة ، خاصة إذا لم تتمكنى من تخفيف آلام الخسارة عن زوجك بأى طريقة.

9- تجنبى الشماتة

لو أنتى بتشجعى فريق مختلف عن زوجك، فبلاش شماتة خالص لو فريقك فاز عشان هيعتبرها إستفزاز والموضوع هيكبر.

10- لو فريقه كسب اعملى حفلة

لو الفريق اللى جوزك بيشجعه كسب اعملى حفلة مش لازم تكون بطرق غالية، ممكن بطريقة بسيطة تفرحيه ويحس أنك بتشاركيه أجمل لحظات الفرحة مع ناديه المتوج على عرش أفريقيا، جهزى بلالين بلون فريقه والبسى تى شيرت فريقه هيكون جو مبهج.