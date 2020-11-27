شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى قائمة القطبين سبق لهم التتويج بالأميرة الأفريقية قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطولة هى الأغلى فى عرف الأندية الأفريقية والمصرية على وجه التحديد، خاصة أنها تمثل مفتاحاً لأبواب العالمية، كما تمثل مكانة خاصة لبطلها فى القارة السمراء، ومع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة وعلى مدار 90 دقيقة من الأشغال الكروية الشاقة، ستبوح بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى، بكامل أسرارها وتكشف النقاب عن بطلها المتوج الذى سيتزعم القارة الأفريقية كروياً ويشارك فى كأس العالم للأندية، وتكمن إثارة اللقاء فى كونه يجمع لأول مرة بين ناديين كبيرين وهما الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية.

التتويج الأخير للنادى الأهلى باللقب القارى كان منذ عام 2013، عندما حصد لقب البطولة على حسابه منافسه أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا، وخاض بعدها الأهلى 7 سنوات عجاف من التخبط القاري، ووصل إلى النهائى مرتين لكنه لم يتوج باللقب، وخسره أولاً أمام الوداد فى 2017، ثم الترجى فى 2018.

ولم يتبقى من القائمة الذهبية المتوجة باللقب القارى مع الأهلى، سوى رامى ربيعة مدافع الفريق الأحمر ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، والذى سيغيب عن تلك البطولة لإصابته بفيروس كورونا.

أما على الجانب الآخر وفى قلعة ميت عقبة، فيرجع أخر تتويج للزمالك بالبطولة لعام 2002، أى أن الجيل الحالى بالفريق لم يشهد أى تتويج للأبيض باللقب باستثنناء محمود عبد الرزاق شيكابالا، وحقق الفهد الأسمر، دورى أبطال أفريقيا الأول له مع الزمالك منذ 18 عاما كاملا، وكان شابا صغيرًا بالفريق مع جيل من النجوم العمالقة بالفريق الأول، أما الجيل الحالى فخاض نهائى وحيد فى 2016 وخسره أمام صن دوانز الجنوب أفريقى، ورغم ذلك يضم الفريق الأبيض ثنائى أجنبى سبق له التتويج باللقب حتى وإن لم يكن مع الزمالك، وهما أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الوداد السابقين واللذان حصدا اللقب مع الوداد فى وقت سابق على حساب الأهلى.