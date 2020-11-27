شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستعد لنهائى القرن بين الأهلى والزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد استاد القاهرة لاستضافة مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا التي تجمع فريقى الأهلى مع الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا فى التاسعة من مساء اليوم، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة، ويستضيف الاستاد المباراة بعد أن كان مقرراً إقامتها ببرج العرب بالإسكندرية، إلا أنه تم نقلها إلى الاستاد نظرا لسوء الأحوال الجوية، و توقعات حدوث نوة شديدة ، قد تهدد إقامة النهائي هناك.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

بينما تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى .



الاستاد قبل نهائى افريقيا



الاستاد و استضافة نهائى افريقيا



الاستاد يستعد للنهائى



الاستاد يستعد لنهائى افريقيا



الاستاد



ستاد القاهرة



ستاد القاهرة على اتم استعداد لنهائى افريقيا



ستاد القاهرة قبل النهائى