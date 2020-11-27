نهائي القرن.. موعد ومعلق والقناة الناقلة لموقعة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي القرن المرتقب بين الزمالك والأهلي في المباراة النهائية للبطولة الأغلى دوري أبطال أفريقيا، في نهائي مصري للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء والأول بين فريقين من نفس البلد.

تنطلق موقعة الزمالك والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاد القاهرة".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الزمالك والأهلي، ويعاونه المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الفيديو، والزامبي ‏جاني سيكازوي حكمًا رابعًا.‏

وتُنقل مباراة الزمالك والأهلي عبر شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، وذلك عبر قناتي "beIN Sports HD 1" و"beIN Sports HD 7" بتعليق التونسي عصام الشوالي.

وستكون المواجهة متاحة أيضًا عبر البث الأرضي لقناة "تايم سبورتس" بشكل مجاني دون تشفير، بتعليق مدحت شلبي ومعه الناقد حسن المستكاوي للتحليل.

ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.