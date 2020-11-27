«جابر وشيكابالا» الأقرب لخلافة «جمعة وأوباما» فى التشكيل

قرر باتشيكو دخول اللاعبين فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة وأقيمت التدريبات على أحد ملاعب أحد الأندية الخاصة بمصر الجديدة وسط حالة من السرية التامة بدون حضور جماهيرى أو إعلامى بهدف تركيز اللاعبين.

واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية الثنائى المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى واللذين وصلا الاثنين الماضى وأجريت لهما مسحة كورونا

ثبت سلبيتها وقام الجهاز الفنى بوضع برنامج تأهيلى خاص لهما وأصبحا جاهزين تماما للمشاركة فى المباراة.

وشدد باتشيكو على أهمية اللقاء فى المحاضرة الأخيرة التى ألقاها على اللاعبين وطالبهم باللعب بأعصاب هادئة والتركيز الجيد فى الخطة التى وضعها وأنهم أمامهم 90 دقيقة عليهم أن يقاتلوا خلالها

من أجل تحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد لهم بأسطر من ذهب وأنهم كما نجحوا فى الفوز ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى فى أسبوع واحد فإنهم قادرون أيضاً على تحقيق اللقب الأفريقى السادس فى تسعين دقيقة.

ويتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل لحراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وإسلام جابر وأحمد عيد لخط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو لخط الوسط، وأشرف بن شرقى وشيكابالا ومصطفى محمد لخط الهجوم.